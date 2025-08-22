Exército promove Corrida Duque de Caxias e arrecada alimentos para doação

A atividade, coordenada pelo Comando Militar do Nordeste, terá concentração e largada em frente ao Museu Militar Forte do Brum, no bairro do Recife Antigo.

Corrida é realizada no Recife (Arquivo)

O Exército Brasileiro promove no domingo (24) a 47ª Corrida Solidária Duque de Caxias. O evento integra as comemorações do Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto.

A atividade, coordenada pelo Comando Militar do Nordeste, terá concentração e largada em frente ao Museu Militar Forte do Brum, no bairro do Recife Antigo.

Com percursos de 5 e 10 quilômetros, que seguem pelas principais vias do Recife Antigo, a 47ª edição da Corrida Duque de Caxias oferecerá premiações de R$ 500 para o 3º colocado, R$ 700 para o 2º lugar e R$ 1.000 para o grande campeão da prova, nas categorias masculina e feminina. Os três primeiros colocados também receberão uma diária em um dos hotéis SESC na capital pernambucana.

A edição deste ano mantém o mote da solidariedade. Além do valor simbólico da inscrição, os participantes deverão contribuir com um quilo de alimento não perecível. A expectativa é que a arrecadação alcance aproximadamente três toneladas, as quais serão repassadas ao programa Sesc Mesa Brasil, que visa combater a fome e o desperdício no país.

Além de promover a solidariedade, a corrida visa reforçar a cultura cívica, incentivar a prática de atividades esportivas, bem como fortalecer a integração, os laços de amizade e de envolvimento mútuo entre a sociedade e o Exército Brasileiro.

Com largada prevista para as 6h30, a programação terá início às 6h, com o hasteamento do Pavilhão Nacional, aquecimento dos atletas, coordenado pela equipe do SESC-PE, e animação a cargo da banda The General Band.

O evento contará ainda com o apoio da Prefeitura do Recife e de diversos órgãos, como a CTTU, a PMPE e o BMPE, proporcionando aos atletas um esquema de segurança e acesso tranquilo ao local de concentração e ao trajeto da prova.

Os programas SESC Colmeia e Go Recife, da Prefeitura, juntar-se-ão e oferecerão serviços à população, como: corte de cabelo, massoterapia, aferição de pressão arterial, atendimento jurídico, teste de glicose, cadastro de jovem aprendiz, brinquedos infláveis e diversos outros serviços.

