Comerciantes da Rua das Calçadas denunciam furto em lojas interditadas

Três dias após o incêndio que atingiu estabelecimentos na Rua das Calçadas, no bairro de São José, incluindo o antigo Cine Glória, comerciantes das lojas interditadas denunciaram casos de furtos.

“Um prédio do lado tinha sido arrombado por dentro. Eles entraram e saquearam sombrinhas, guarda-chuva, entre outros produtos", afirmou José Fábio, que teve sua loja atingida pelas chamas.

Diante disso, alguns comerciantes estavam entrando nos estabelecimentos interditados, acompanhados de técnicos da Defesa Civil do Recife, que vistoriaram os locais na manhã desta segunda (19), para fazer a retirada dos produtos que restaram nas lojas.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, 13 estabelecimentos, localizados na Rua das Calçadas e na Rua Direita, seguem interditados por conta da possibilidade de queda da estrutura.

“Nós reduzimos a área de isolamento, mas é importantíssimo que a população e os lojistas respeitem esse isolamento, porque ainda temos riscos, ainda temos na estrutura. Então, é importantíssimo que sigam esse protocolo”, enfatizou a gerente geral de engenharia da Defesa Civil do Recife, Elaine Hawson.

De acordo com a Defesa Civil, qualquer processo de demolição ou reparo da estrutura que restou tem que passar pela autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Possibilidade do início do incêndio

Alguns comerciantes acreditam que o incêndio teria começado horas depois da Neoenergia ter terminado obras em um poste, localizado na Rua Direita. Segundo os comerciantes, funcionários da empresa ficaram até às 18h da sexta-feira (16), realizando obras no poste.

“Segundo um vigilante de rua, que toma conta dos prédios, um poste antigo havia caído na rua Direita na quinta-feira (15), por conta da chuva e do acúmulo de fios de internet. A Neoenergia trocou e passou a sexta (16) inteira fazendo a religação do comércio,” comentou o comerciante José Fábio.

“Quando deu 18h, eles conseguiram religar. Horas depois, aconteceu um pipoco e ocasionou o incêndio na loja que funciona onde foi o antigo Cinema Glória e depois veio para o do antigo Banco Itaú,” finalizou.

A reportagem do Diario solicitou uma resposta da Neoenergia, mas até o complemento desta matéria a empresa não havia dado retorno.