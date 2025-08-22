Após assaltar caminhão e fazer motorista de refém, suspeitos são presos em Moreno

Suspeitos tentaram fugir pelo rio, mas foram presos por policiais na última quarta-feira (20)

Veículo conduzido por suspeitos do assalto foi detido pela PRF (DIVULGAÇÃO/PRF)

Três homens suspeitos de assaltar um caminhão foram detidos, nesta quarta-feira (20), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). A vítima do crime estava sendo mantida refém e foi libertada em Moreno, no Grande Recife.

Policiais receberam informações de que um Etios estava sendo utilizado para realizar assaltos e realizaram buscas até encontrar o veículo trafegando na BR 232. Foi dada ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade, até acessar o centro de Moreno.

Em seguida, o motorista e o passageiro saíram do veículo e tentaram fugir pulando em um rio, mas foram alcançados pelos policiais. Um revólver foi arremessado na fuga e foi encontrado pela equipe.

O motorista que havia sido assaltado em Caruaru foi resgatado na ação. Ele relatou que foi obrigado a entrar no carro com dois assaltantes e ficou com um pano na cabeça durante a fuga.

Um veículo Fiorino com placas clonadas também foi apreendido em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Um suspeito de participar da ação criminosa também foi detido pelos policiais.

Os suspeitos e a vítima foram encaminhados ao Depatri, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. As buscas pelo caminhão e pelos outros assaltantes continuam.