Jovem com passagem pela Funase é preso por tráfico de drogas através dos Correios

O suspeito, de 24 anos, foi detido na casa de um amigo na cidade de Bezerros, no Agreste

Polícia Federal apreendeu 3 quilos de metanfetamina (Foto: Reprodução/PF)

Um homem de 24 anos foi detido com uma encomenda q

ue tinha 3 quilos de metanfetamina (droga sintética) na tarde de domingo (27), em Bezerros, no Agreste. A prisão ocorreu durante uma ação conjunta da Polícia Federal e Receita Federal e as investigações apontaram que o suspeito já tinha passagem pela Funase, quando tinha 16 anos.

A prisão se deu após uma investigação de rotina das duas corporações destinada a reprimir o tráfico interestadual de entorpecentes, bem como outros crimes no âmbito federal. As autoridades localizaram o suspeito que estava prestes a receber, através dos Correios, uma encomenda com drogas sintéticas. Ele estava na casa de um amigo quando foi preso.

Durante a abordagem já na residência, os policiais encontraram a droga e ainda apreenderam um celular e R$ 556. O jovem foi autuado por tráfico de drogas e pode pegar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão.

Em seu interrogatório, o ele informou que receberia R$ 800 quando entregasse a encomenda para um comprador, mas não deu detalhes sobre o destinatário. Após a autuação, o preso realizou exame de corpo de delito no IML e foi levado para a audiência de custódia, onde foi confirmada a prisão preventiva.