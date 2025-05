Prefeitura de Bezerros abre seleção simplificada com 306 vagas e salários de até R$ 4 mil

/Foto: Freepik

A Prefeitura de Bezerros, no Agreste Pernambucano, anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 306 profissionais. As vagas são destinadas a suprir demandas das Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Cidadania e Educação. As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (5 de maio) e seguem até o dia 3 de junho, exclusivamente pela Internet, por meio do site do Instituto Darwin: www.institutodarwin.org.

Do total de vagas ofertadas, 178 são para candidatos de nível médio, 7 para nível técnico e 121 para nível superior. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 4.000. Conforme previsto em lei, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

As oportunidades abrangem diversas funções, como assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de saúde bucal, cirurgião-dentista, farmacêutico, fonoaudiólogo, psicólogo, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, terapeuta ocupacional e visitador social.

A taxa de inscrição é de R$ 30,00 para os níveis médio e técnico, e de R$ 35,00 para o nível superior, com pagamento via boleto bancário. O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de análise de experiência profissional e de títulos, com caráter eliminatório e classificatório.

O resultado preliminar da avaliação curricular será divulgado em 11 de junho de 2025, e o resultado final está previsto para 18 de junho de 2025. O edital completo da seleção pode ser consultado no Diário Oficial do Município e no site www.institutodarwin.org.