Afogados da Ingazeira vai receber espaço do Corpo de Bombeiros Militar, com custo de R$ 5 milhões

Prazo para finalização das obras de equipamento para bombeiros é de seis meses, a partir da assinatura da ordem de serviço (Foto: Reprodução/SEPE)

O município de Afogados da Ingazeira, no Sertão, vai receber uma seção dos Bombeiros. Nesta quarta-feira (30), o governo do estado lançou a licitação para contratar a empresa que ficará responsável pelas obras. O custo para a instalação do espaço é de R$ 5 milhões.

O equipamento terá um centro de atividades técnicas, área para treinamento físico militar, academia, área administrativa, alojamentos e garagem. O equipamento terá 680 m² de área construída e será erguido em um terreno de 2,2 mil m², localizado no centro da cidade.

A obra será executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo é de seis meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.

"As novas instalações do Corpo de Bombeiros representam mais segurança, mais agilidade no atendimento e mais proteção para toda a população do Sertão do Pajeú. Estamos ampliando a presença dos bombeiros para que cada pernambucano possa contar com o cuidado dessa tropa que salva vidas todos os dias", reforça o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe). "Nós temos, até o momento, mais de 20 projetos contemplando equipamentos da Defesa Social já publicados. E somente para o Corpo de Bombeiros, já foram anunciados quatro grupamentos e cinco seções. Isso demonstra o comprometimento da governadora com a segurança pública", comenta o titular da Sepe, Rodrigo Ribeiro.

Estão em fase de licitação a construção de novos grupamentos em Olinda (Região Metropolitana do Recife), Vitória de Santo Antão (Zona da Mata Sul), Caruaru (Agreste Central) e Araripina (Sertão do Araripe). Além disso, os municípios Bom Conselho (Agreste Meridional), Belo Jardim, Bezerros e Pesqueira (os três no Agreste Central) serão contemplados com novas seções, que são unidades mais compactas.