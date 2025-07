Estiagem: mais de 100 cidades do estado têm reconhecimento de situação de emergência

As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta (24), pela Defesa Civil Nacional

Estiagem atinge municípios pernambucanos (Foto: Arquivo)

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu nesta quinta-feira (24), a situação de emergência em 101 cidades afetadas por desastres naturais em Pernambuco.



As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) pela Defesa Civil Nacional.

Também foram publicadas portarias para 18 cidades da Bahia, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina..

Em Pernambuco, a situação de emergência foi decretada por causa da estiagem.

Vejas os municípios:



1.Afogados da Ingazeira,

2.Afrânio,

3.Águas Belas,

4.Alagoinha,

5.Altinho,

6.Araripina,

7.Arcoverde,

8.Belém do São Francisco,

9.Belo Jardim,

10.Betânia,

11.Bezerros,

12.Bodocó,

13.Bom Conselho,

14.Bom Jardim,

15.Brejão,

16.Brejinho,

17.Brejo da Madre de Deus,

18.Buíque,

19.Cabrobó,

20.Cachoeirinha,

21.Caetés,

22.Calçado,

23.Calumbi,

24.Capoeiras,

25.Carnaíba,

26.Carnaubeira da Penha,

27.Caruaru,

28.Casinhas,

29.Cedro,

30.Cumaru,

31.Custódia,

32.Dormentes,

33.Exu,

34.Flores,

35.Floresta,

36.Frei Miguelinho,

37.Granito,

38.Gravatá,

39.Iati,

40.Ibimirim,

41.Ibirajuba,

42.Iguaracy,

43.Ingazeira,

44.Ipubi,

45.Itaíba,

46.Itapetim,

47.Jataúba,

48.Jatobá,

49.João Alfredo,

50.Jucati,

51.Lagoa Grande,

52.Lajedo,

53.Limoeiro,

54.Manari,

55.Mirandiba,

56.Moreilândia,

57.Orobó,

58.Ouricuri,

59.Paranatama,

60.Parnamirim,

61.Passira,

62.Pedra,

63.Pesqueira,

64.Petrolândia,

65.Petrolina,

66.Poção,

67.Pombos,

68.Quixaba,

69.Riacho das Almas,

70.Sairé,

71.Salgueiro,

72.Saloá,

73.Sanharó,

74.Santa Cruz,

75.Santa Cruz da Baixa Verde,

76.Santa Cruz do Capibaribe,

77.Santa Filomena,

78.Santa Maria da Boa Vista,

79.Santa Maria do Cambucá,

80.Santa Terezinha,

81.São Bento do Una,

82.São Caetano,

83.São José do Belmonte,

84.Serra Talhada,

85.Serrita,

86.Sertânia,

87.Solidão,

88.Surubim,

89.Tabira,

90.Tacaimbó,

91.Tacaratu,

92.Taquaritinga do Norte,

93.Terra Nova, Toritama,

94.Trindade,

95.Triunfo,

96.Tupanatinga,

97.Tuparetama,

98.Venturosa,

99.Verdejante,

100.Vertente do Lério,

101.Vertentes.

O que acontece



Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.



Como solicitar recursos

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.



Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo.