Vídeo mostra momento em que suspeitos são presos após tentativa de assalto no Engenho do Meio

Momento em que suspeitos são presos após tentativa de assalto no Engenho do Meio (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que dois homens foram rendidos pela Polícia Militar de Pernambuco após uma tentativa de assalto no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, por volta das 13h50 desta terça-feira (29). A ação rápida dos policiais evitou que o crime tomasse maiores proporções e garantiu a segurança de moradores da área.

De acordo com informações oficiais da PM, a dupla havia acabado de roubar um carro modelo Renault Clio, quando foi interceptada por equipes do Batalhão de Guardas (BPGd) e do 12º Batalhão da Polícia Militar. As imagens mostram o momento em que os suspeitos saem do veículo com as mãos para o alto e se deitam no chão, cercados pelos policiais.

Segundo a corporação, a abordagem foi iniciada após um homem acionar uma viatura relatando ter tido seu carro roubado pela dupla. Durante as buscas, os suspeitos foram localizados na Rua Antônio Curado. Ao receberem ordem de parada, os homens não obedeceram e chegaram a jogar o carro contra a viatura, além de apontarem uma arma em direção aos agentes.

Diante da ameaça, os policiais reagiram atirando nos pneus do veículo para evitar a fuga. O Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições e o automóvel roubado.

Ainda conforme a PM, um dos envolvidos já tinha passagem pela polícia e havia cumprido pena por homicídio. Ambos foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital, onde foram autuados em flagrante.