Um homem foi morto e outro ficou ferido na Comunidade do Bode

Crime ocorreu na noite de quarta-feira (23), no Pina; polícia investiga autoria e motivação do ataque

Um homem morreu após ser baleado na noite de quadta-feira (23), na Rua Boa Ventura Rodrigues, conhecida como “Beco da Boeira”, na Comunidade do Bode, localizada no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. A vítima foi identificada como Fabiano, de 20 anos. Ainda na mesma ação criminosa, um segundo homem conhecido como "Ganso", ficou ferido e foi levado a uma unidade hospitalar da região.

Segundo informações de testemunhas, os disparos aconteceram de forma repentina. Fabiano era morador do Conjunto Habitacional Encanta Moça 1, também no bairro do Pina.

O corpo de Fabiano passou por perícia do Instituto de Criminalística (IC) e foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência através da Força Tarefa de Homicídios. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.", destacou.