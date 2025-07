Tentativa de assalto termina em disparo e correria no Recife

Tentativa de assalto na zona Oeste do Recife (Cortesia)

Um assalto ocorrido no cruzamento entre a Rua Tabaires e a Estrada do Remédio, na Zona Oeste do Recife, terminou em correria e susto para quem presenciou a cena, no início da tarde da última quinta-feira (3). Segundo relatos de testemunhas, o suspeito tentou roubar uma jovem que estava próxima a uma banca de revistas, mas acabou surpreendido pela reação de populares.

“Ele foi roubar uma menina, a galera reagiu na hora. Derrubaram ele, mas ele puxou uma arma e chegou a dar um tiro pra cima”, contou um homem que prefere não se identificar. Apesar do disparo, ninguém foi atingido.

O criminoso conseguiu escapar após o tumulto. Ainda segundo a testemunha, o alvo da tentativa de assalto teria sido uma mulher que reagiu à abordagem. “Ela reagiu, o pessoal foi em cima dele. Quando ele deu o tiro, o povo correu e ele conseguiu fugir. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido.”