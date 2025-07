Tentativa de assalto em posto termina em tiroteio na Abdias de Carvalho

Polícias militares que estavam de folga e à paisana reagiram à ação criminosa; após troca de tiros, suspeito foi baleado no braço e está sob custódia no Hospital da Restauração

Polícia Militar de São Paulo (Foto: Divulgação/PM SP)

Um assalto a um posto de combustíveis localizado na Avenida Abdias de Carvalho, na saída do Recife em direção à BR-232, terminou em troca de tiros na madrugada desta quinta-feira (24). O estabelecimento foi alvo de um criminoso armado que acabou sendo baleado por policiais militares à paisana.

Segundo relatos de frentistas, o homem chegou ao posto em uma motocicleta e solicitou o abastecimento do veículo. Após o serviço ser realizado, ele sacou um revólver calibre .38 e anunciou o assalto, exigindo toda a renda do dia. Em seguida, abordou outro frentista em busca de mais dinheiro.

Enquanto o crime acontecia, funcionários foram a loja de conveniência onde, por coincidência, dois policiais militares estavam fora de serviço. Ao serem informados da situação, os PMs se dirigiram ao local.

Houve troca de tiros. Segundo os agentes, o suspeito disparou primeiro e, diante da agressão, eles revidaram. O homem foi atingido no braço e imobilizado. Ele foi socorrido e permanece sob custódia no Hospital da Restauração, na área central do Recife.

A motocicleta utilizada no crime e a arma do assaltante foram apreendidas e encaminhadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. O suspeito foi autuado em flagrante e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco diz que atuou no flagrante de um homem de 32 anos, suspeito de roubo e tentativa de homicídio, contra dois agentes de segurança pública.

O que diz a Polícia Militar

Na madrugada desta quinta-feira (24), policiais da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) foram acionados por dois militares à paisana que estavam como clientes em um estabelecimento comercial no bairro do Prado. No local, os policiais presenciaram um assalto e foram alvos de tentativa de homicídio.

O homem foi socorrido por equipe do 12º BPM para uma unidade hospitalar, onde permanece custodiado pela PM. A arma foi encaminhada ao DHPP, que ficará responsável pela investigação.