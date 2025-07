Detran-PE realiza campanhas de conscientização no trânsito durante volta às aulas

A iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) visa disseminar, de forma lúdica e interativa, as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, entre crianças, adolescentes e motoristas

As ações contam com a colaboração da Turma do Fom-Fom e dos agentes de trânsito do Detran-PE (Foto: Wagner Souza / Detran-PE)

Com o retorno das aulas, que provoca um aumento no fluxo de veículos no trânsito na Região Metropolitana do Recife (RMR), o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) está promovendo uma série de ações de conscientização para motoristas e estudantes.

As ações, que iniciaram na última segunda-feira (28), com a volta das aulas da rede estadual, contam com a colaboração da Turma do Fom-Fom e dos agentes de trânsito do Detran-PE, que promovem ações educativas em escolas públicas e privadas.

Nesta quarta-feira (30), as ações acontecem nas Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Dom Vital e Ageu Magalhães, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

Já nesta quinta-feira (31), com o retorno das aulas na rede privada, a equipe de educação de trânsito do DETRAN-PE realizará ações nos Colégios Damas e Marista São Luís, localizados na Av. Rui Barbosa, no bairro das Graças, onde tem grande fluxo de veículos.

Após essa ação, os agentes seguiram para o bairro de Boa Viagem, onde atuarão no Colégio Santa Maria.

A iniciativa do Detran-PE visa disseminar, de forma lúdica e interativa as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, entre crianças, adolescentes e motoristas.

"Nossas atividades lúdicas visam sensibilizar não apenas o futuro condutor, mas também seus pais. As crianças e adolescentes são grandes incentivadores da segurança no trânsito e queremos trazê-los como nossos aliados nessa luta de levar a gentileza e a paz para nossas vias", destaca o diretor-presidente, Vladimir Lacerda.

Na próxima semana, as ações continuam na segunda-feira (04), com atividades no Colégio Vera Cruz, nas Graças, e no Colégio de Formação Integral (CFI), localizado na Madalena.