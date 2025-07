Cinco pessoas ficam feridas em batida frontal entre carros no Sertão

Segundo a PRF, a principal suspeita é de que um dos veículos invadiu a contramão e gerou a colisão frontal entre os carros na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão, na tarde desta terça (29). Cinco pessoas ficaram feridas

A SW4 só estava ocupada com o motorista (Foto: Divulgação/PRF)

Cinco pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem de frente em Serra Talhada, no Sertão. A batida aconteceu por volta das 15h30 desta terça (29). A principal suspeita, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que um dos veículos invadiu a contramão e provocou o sinistro.

Um dos carros, um Peugeot vermelho, estava ocupado com quatro pessoas, um motorista e três passageiros. O outro veículo envolvido, uma Toyota SW4, estava ocupada com um motorista. Em nota, a PRF detalhou que após o impacto frontal, o Peugeot capotou e SW4 foi parar no acostamento.

Os motoristas dos dois veículos ficaram presos às ferragens, e foram retirados por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Todos os cinco feridos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, segundo informações do CBMPE. Não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.