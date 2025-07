Serralheiro morre esmagado por carro que estava suspenso em oficina no Recife (Reprodução/TV Globo)

Um serralheiro morreu após próprio carro cair sobre sua cabeça enquanto tentava conserta-lo na tarde de terça-feira (29), Rua Assis Chateaubriand, na Vila Aritana, no bairro da Guabiraba, Zona norte do Recife. A vítima foi identificada como Cláudio Cezar, de 47 anos,

De acordo com populares, o acidente aconteceu após uma estrutura de metal chamada de "preguiça tripé", que suspendia o automóvel rompeu, provocando a queda do veiculo. Cláudio Cezar morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e três viaturas chegaram ao local, mas o serralheiro já havia falecido. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

Em nota a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou ter registrado o caso por meio da Delegacia da Macaxeira. "Um inquérito policial foi instaurado.", destacou em nota.