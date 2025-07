Mães de Pernambuco: Governo do Estado abre mais de 1.700 novas vagas para programa

As 1.788 novas vagas do programa Mães de Pernambuco podem ser preenchidas até o próximo dia 24 de agosto, ou enquanto houver disponibilidade, segundo o Governo do Estado

Pelo programa Mães de Pernambuco, mulheres recebem auxílio de R$ 300 por mês (Foto: Divulgação/SAS)

O programa Mães de Pernambuco está com 1.788 novas vagas abertas para inscrição. O novo ciclo de adesão foi aberto nesta terça (29), pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS). A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta quarta (30).

As vagas poderão ser preenchidas até o dia 24 de agosto, ou enquanto houver disponibilidade. As mulheres confirmadas terão o pagamento de R$ 300 liberado no dia 5 de setembro.

Seleção

A seleção das 100 mil beneficiárias ocorre conforme ranking do Cadastro Único do Bolsa Família. Para participar é necessário atender simultaneamente aos seguintes critérios:

Residir em Pernambuco;

Ser beneficiária do Programa Bolsa Família com Cadastro Único atualizado;

Ser responsável familiar;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses);

Não possuir emprego ou renda formal.

A confirmação deve ser feita diretamente no site oficial do programa www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informando o número do NIS e a data de nascimento. O sistema informa imediatamente se há vaga disponível ou a posição da candidata na lista de espera. Dúvidas podem ser esclarecidas pela Ouvidoria Social da SAS, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone gratuito 0800.081.4421. Para agilizar o atendimento, é importante informar o nome completo, CPF e número do NIS.