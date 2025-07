Mulher é assassinada com 19 golpes de faca em Arcoverde

Companheiro da vítima e principal suspeito do assassinato está foragido; Hellen chegou a ser socorrida, mas morreu no caminho da unidade hospitalar

PCPE (Arquivo/DP)

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na noite de domingo (27), no bairro de São Geraldo, em Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Suspeito desferiu pelo menos 19 golpes de faca contra a vítima.

De acordo com informação de populares, o casal teria iniciado uma discursão dentro da residência, motivada por conta de uma televisão. Durante o desentendimento, o suspeito, de 31 anos, passou a agredir a companheira, identificada com Hellen, de 29 anos. Em seguida, se armou com uma faca de cozinha e desferiu os golpes.

Hellen chegou a fugir do local e foi socorrida por familiares para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

Segundo a policia, após o crime, o assassino fugiu em uma motocicleta pela BR-232, no sentido Recife, onde veio a óbito após colidir em outro veiculo.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Arcoverde. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou o caso de feminicídio por meio da 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde.