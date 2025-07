Três pessoas morrem em acidente com ônibus do cantor Netto Brito

Cantor Netto Brito (Foto: Reprodução/Instagram)

Três pessoas morreram em um acidente que envolveu o ônibus da equipe do cantor baiano Netto Brito e um carro de passeio ocupado por um casal, na rodovia BA-046, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

Segundo o portal G1, morreram o técnico de som do artista, Carlos Bojô, e o homem e a mulher que estavam no outro veículo, identificados como Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos, e Leila Lima Santos, cuja idade não foi revelada. Netto Brito não sofreu ferimentos.

1 / 2 2 / 2 < >

O ônibus da banda seguia para uma apresentação na cidade de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. A causa do acidente ainda é desconhecida. A rodovia foi parcialmente interditada para fazer o resgate das vítimas e a retirada dos veículos.

Carlos Bojô teve a morte confirmada através de uma nota de pesar publicada pela equipe do cantor. No perfil oficial do Instagram de Netto Brito, a equipe lamentou o falecimento do colega: “Luto! Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento de Carlos Bojô, técnico de som da banda de Netto Brito. [...] Carlos era um irmão de estrada, querido por todos, e sua perda deixa um vazio profundo em nossa equipe”.

Netto Brito é um cantor baiano de arrocha, que acumula mais de 890 mil seguidores no Instagram. Momentos antes do acidente, o artista publicou um vídeo cantando seu lançamento mais recente ao lado de Carlos Bojô. A sua equipe informou que todas as próximas apresentações do cantor estão suspensas.