Adolescente de 14 anos é morta por companheiro no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 14 anos foi assassinada a tiros na madrugada de domingo (27), na Comunidade do Bacurau, zona rural do município de Venturosa, no Agreste de Pernambuco. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, Paulo Ferreira Ramos, de 20 anos.

De acordo com informações extraoficiais, a jovem Maria Clara da Silva havia saído de uma festa e ido dormir na casa do namorado, que já tinha passagem pelo sistema prisional. Horas depois, o corpo da adolescente foi encontrado na casa, com diversas perfurações de arma de fogo. Após o crime, o envolvido fugiu do local.

O corpo de Maria Clara foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o caso por meio da delegacia de Arcoverde. "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou.