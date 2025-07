Recém-nascido que havia se engasgado é salvo pela PM no Recife (Ascom/PMPE)

Agentes da Polícia Militar do 12º BPM salvaram um recém-nascido, vítima de engasgamento, na manhã de domingo (27), no bairro do Prado, na zona oeste do Recife. O pai pediu ajuda à equipe ao perceber que a criança de apenas 5 dias de vida, havia parada de respirar.

Ao chegarem na casa, os agentes encontraram o recém-nascido com o rosto e as mãos roxas, além de não apresentar sinais de respiração.

Diante da situação, o Cabo Vilela, realizou uma manobra de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas em caso de engasgamento. A tecnica é conhecida como "manobra de Heimlich", e foi adaptada para bebês. Após a ação, a criança voltou a respirar e começou a chorar.

Os pais foram orientados a levar o bebê a uma unidade hospitalar para realizar exames mais detalhados.