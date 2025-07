Segunda começa com muita chuva; saiba quais municípios tiveram maior acúmulo de água

O alerta de ‘Estado de atenção’ emitido pela Apac no último domingo incluiu a Região Metropolitana e as zonas da mata Norte e Sul

Na região do Agreste a chuva cairá de forma isolada no período da tarde e também da noite, com intensidade fraca. Thalyta Tavares/Esp.DP ()

A previsão de chuva anunciada neste domingo (27) para a segunda se concretizaram nas primeiras horas da madrugada. Goiana, na Zona da Mata Norte, e Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, foram os lugares que mais choveram, até as 7h30 desta manhã (28).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os dois municípios ultrapassaram os 57mm de água acumulada nas últimas 12 horas.

Igarassu (nas plataformas de coleta de dados do Alto do Céu e Cruz de Rebouças) registrou 56,47mm e 54,67mm e, respectivamente, e Olinda (Jardim Fragoso), 55,98mm, fecham as cinco localidades onde mais choveu.

O Recife vem logo em seguida com pouco mais de 54mm.

O alerta de ‘Estado de atenção’ emitido pela Apac no último domingo incluiu a Região Metropolitana e as zonas da mata Norte e Sul. “E com intensidade moderada e, pontualmente, forte na seguinte região: Agreste”.