Chuvas deixam o Recife em "estágio de atenção"; UFPE suspende aulas

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

O Recife está em estágio de atenção por causa das chuvas, na manhã desta segunda (28).

No domingo(27), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) fez alerta para precipitações.

Por meio das redes sociais, a prefeitura informou que a medida foi tomada devido à alta da maré, às 6h10, e do acúmulo de água.

“Dessa forma, a orientação à população é, se possível, realizar deslocamentos fora desse horário”, afirmou.

Ainda segundo a prefeitura, as equipes da Defesa Civil estão reforçando o monitoramento e a atuação nos morros da cidade.

Aulas

Também por nota, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) informou que suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais nos Campi de Recife e da Vitória de Santo Antão, nesta segunda-feira (28), pela manhã

A medida foi tomada por causa do “Estado de Atenção”.

A UFPE informou as seguintes ações:

1. Atividades acadêmicas na graduação:

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução nº5/2025, do Cepe/UFPE, durante o período de suspensão.

2. Atividades acadêmicas na pós-graduação:

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução CEPE nº 04/2022 (pós-graduação), durante o período de suspensão.

3. Atividades Administrativas:

Orientamos o registro da ocorrência pertinente no SIGRH, pelos servidores técnico-administrativos.

4. Atividades acadêmicas do Colégio de Aplicação:

A direção do Colégio de Aplicação irá dar orientações específicas no início da manhã do dia 28/07 para toda a comunidade escolar.

5. Atividades essenciais:

Ressaltamos a preservação dos serviços essenciais e o acesso a espaços físicos da instituição, conforme a Resolução nº 04/2021, do Conselho de Administração, para identificação de problemas, danos, realização de vistorias e de pareceres.

A UFPE enfatiza que os integrantes de toda a comunidade acadêmica não devem se colocar em situação de risco em seus deslocamentos.

Acumulados

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) os maiores acumulados de chuvas entre 17h30 de domingo e 5h30 desta segunda foram registrados nos seguintes locais:

Goiana | 62,62 mm (Ponta de Pedra - APAC)

Ilha de Itamaracá | 59,01 mm (SERES - APAC)

Paulista | 57,83 mm (Janga)

Igarassu | 55,87 mm (Alto do Céu)

São Lourenço da Mata | 48,4 mm (Rua dos Milagres)

Itapissuma | 48,25 mm (Botafogo - APAC)

Camaragibe | 47,2 mm (Convento Carmelo [G])