Garota de 15 anos e namorado de 16 são mortos a tiros; outro jovem também é baleado

Crime aconteceu na noite de quinta (26), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Uma garota de 15 anos e um adolescente de 16 anos foram mortos a tiros no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

O crime aconteceu na noite de quinta (26), na localidade de Parque das Palmeiras, conhecida como “antigo lixão” da Cohab.

Além dos dois mortos, um terceiro rapaz foi baleado e lavado para uma unidade de saúde.

Conforme testemunhas, Ágata e Gustavo mantinham um relacionamento amoroso.

O crime aconteceu por vilta das 21h30 de quinta. No local, há informação sobre consumo de drogas.

Um colchão e um equipamento de som quebrado foram achados na área, isolada pela polícia.

Ao menos quatro homens chegaram e começaram a efetuar os disparos de armas de fogo.

Testemunhas relataram que ouviram ao menos 20 tiros.

A garota morreu na hora. Gustavo ainda chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) da Cohab.

As causas do duplo homicídio e da tentativa de assassinato não foram divulgadas oficialmente.

Equipes do Instituto Médico de Medicina Legal do Recife e da perícia técnica (IML) foram acionadas para o caso.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), segundo a Polícia Civil.

Esta semana, a prefeitura do Cabo pediu ao governo o envio da Força Nacional de Segurança para ajudar no combate ao crime. O estado, no entanto, negou.

Ao menos 15 assassinatos foram registrados no município este mês.

O Diario procurou a Polícia Civil e aguarda informações.