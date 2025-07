Imagens de câmera de segurança registram assassinato de professor em São Vicente Férrer (Reprodução/redes sociais)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o professor Kleber Henrique Camelo, de 44 anos, foi assassinado na noite do sábado (26), no centro do município de São Vicente Férrer, no Agreste de Pernambuco. O crime foi registrado por um equipamento de videomonitoramento.

Nas imagens, é possível ver o professor caminhando calmamente pela calçada, quando é surpreendido pelas costas por um suspeito que desfere um golpe de faca na altura do pescoço. Mesmo gravemente ferido, é possível ver que Kleber ainda conseguiu caminhar por alguns metros em busca de ajuda. Populares o socorreram e o levaram ao hospital local, mas ele não resistiu.

Horas após o crime, a Polícia Militar conseguiu apreender o suspeito, um adolescente de 16 anos. Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio e está à disposição da Justiça.