Professor morto a facadas no Agreste dirigia filme sobre artista pernambucana

Kleber Camelo era professor da rede estadual (Reprodução/Redes sociais)

O professor da rede estadual de ensino Kleber Camelo, de 44 anos, foi morto a facadas em São Vicente Férrer, no Agreste na noite desse sábado (26). Além das aulas, ele também atuava como coordenador metodológico do Comitê de Cultura de Pernambuco e estava à frente de um curta-metragem sobre a cantora e atriz Marinês, sua conterrânea, conhecida como a rainha do xaxado.

Em sua última postagem nas redes sociais, Kleber Camelo divulgou uma matéria sobre a artista, publicada na revista Sesc de São Paulo. “Orgulho e felicidade ver o nome da minha terra anônima aparecer e correr mundo”, escreveu o professor, que era nascido em São Vicente Férrer, a cidade natal de Marinês.

Nos comentários, compartilhou com amigos a expectativa em ver finalizado o curta-metragem, chamado "Marinês: O estopim da bomba". O projeto também é assinado por Ezter Liu e Mery Lemos.

1 / 2 2 / 2 < >

Em entrevista à revista do Sesc, Kleber afirmou que o curta não é uma biografia da conterrânea, mas “uma abordagem sobre o papel precursor de Marinês enquanto mulher pioneira na música nordestina e brasileira, alguém que rompeu preconceitos e abriu caminhos para outras artistas num ambiente até então dominado por homens”.

Luto

Kleber trabalhava, ainda, na produção das ações na Zona da Mata e Agreste, mobilizando artistas, coletivos e instituições.

“Dedicou-se à formação de jovens, ao fortalecimento da cultura local e à produção audiovisual com sensibilidade, escuta e compromisso. Sua ausência é sentida com imenso pesar. Mas sua presença seguirá pulsando em cada ação, cada encontro, cada ideia que ajudou a florescer", escreveu o Comitê.

Segundo a Polícia Civil pernambucana, um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por meio da Delegacia de Goiana.

O suspeito foi autuado pelo homicídio de Kleber e "levado à delegacia para realizações dos procedimentos cabíveis", de acordo com a nota da corporação.