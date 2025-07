"Eles eram um casal muito unido", afirmam familiares de jovens encontrados mortos em Santa Cruz do Capibaribe

O casal estava desaparecido desde o dia 11 de julho (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

As famílias de Nayara Gabrielly Nunes, de 18 anos, e Sivanilson Sinésio de Lira Lima, de 21, conhecido como “Galego”, ainda tentam entender os motivos da morte do casal, que foi encontrado enterrado e com as mãos amarradas em uma área de uma antiga Escola Evangélica, no bairro Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com os familiares, o casal era muito unido e mantinha uma relação de cuidado e carinho.

“Eles eram um casal muito unido. Ela sempre ia buscar ele no trabalho. Eu até brincava com a Nayara dizendo que os dois já estavam se encaminhando para um casamento, afirmou o tio de Nayara, popularmente conhecido como Galego Nunes, em entrevista ao Blog Santa Cruz Online.

Segundo relatos de parentes, Nayara saiu de casa em uma moto, no final da tarde do dia 11 de julho, para buscar o namorado no trabalho. Após essa data, os familiares não conseguiram entrar em contato com eles, fazendo os parentes denunciarem o desaparecimento.

O pai de Sivanilson, popularmente conhecido como Espirro, afirmou que o último contato com o filho foi há 15 dias atrás.

“O meu último contato com o meu filho foi há 15 dias atrás. Eu o abençoei, perguntei se estava tudo bem e ele me respondeu que sim. Em nenhum momento meu filho me disse que estava sendo ameaçado de morte,” disse Espirro também em entrevista ao blog da cidade.

Já o tio de Nayara, afirmou que a última vez que havia visto a sobrinha foi no período junino.

“O último contato que eu tive com a Nayara foi no período junino, quando ela foi para o sítio da família. Ela adorava ir para lá. Nayara era bem dócil, muito tranquila e sempre dava assistência para a família”, afirmou.

De acordo com o delegado Ighor Nogueira, responsável pelo caso, um colega de trabalho de Sivanilson foi abordado nas imediações do local do crime. Durante o interrogatório, o homem confessou participação no homicídio. Com ele, foi encontrado um dos celulares das vítimas.

Os familiares das vítimas ainda não sabem o que de fato teria motivado o crime e pedem justiça sobre o caso.

“Até agora esse caso é muito intrigante, pois como ele saiu do trabalho, alguém de lá deve saber alguma informação sobre o que teria motivado o crime. Esperamos que a polícia investigue esse caso e esclareça tudo o que aconteceu, pois estamos clamando por justiça”, ressaltou o tio de Nayara.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, que trabalha para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a motivação do crime.