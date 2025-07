Garota de 6 anos baleada na cabeça em festa infantil tem morte encefálica confirmada pelo HR

Emilly Vitória Guimarães levou bala perdida em festa, em Jaboatão dos Guararapes, no domingo (20). Ela estava internada no HR

Emilly Vitória, de seis anos, foi baleada na cabeça no últiom domingo (20), durante uma festa infantil em Jaboatão, no Grande Recife (Foto: Cortesia)

Foi confirmada, na manhã desta sexta (25), a morte encefálica da garota Emilly Vitória Guimarães, de 6 anos.

Ela levou uma balada perdida na cabeça, durante uma festa infantil, em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, no domingo (20).

Desde o ataque a tiros, na residência de uma coleguinha, que também ficou ferida, ela estava internada no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

O atirador foi preso em flagrante e está no Centro de Observação Criminológica (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Por meio de nota, o HR informou que, na manhã desta sexta, o caso “evoluiu para morte encefálica”.

“O Hospital da Restauração (HR) confirma que a paciente de seis anos, internada na instituição desde o último domingo (20/07), evoluiu para morte encefálica”, diz a nota.



Como foi



Emilly participava do aniversário de outra criança, quando tudo aconteceu. Segundo informações de testemunhas, um homem de 49 anos, principal suspeito do crime, teria entrado na festa e efetuado disparos de arma de fogo.

Além de Emilly, a aniversariante, identificada como Lua Santos, que estava completando 5 anos, e um jovem de 19 anos, identificado como Taywan Silva, foram atingidos de raspão.

Flagrante

Procurada pelo Diario, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) confirmou que foi acionada para o caso e que realizou a prisão do homem suspeito do crime em flagrante.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o suspeito foi preso em e autuado por tentativa de homicídio, por meio da da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

Ainda segundo a PCPE, o homem foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Drama

No dia seguinte ao ataque a tiros, a família de Emilly falou com a equipe do Diario.

“É terrível a segurança daqui. A gente está à mercê de várias coisas. É tiroteio direto e uma situação de vulnerabilidade. É como nos outros bairros, muita insegurança”, relata Evelin Sampaio, prima da vítima.

Familiares e vizinhos da comunidade onde Emilly Vitória mora chegaram a fazer orações para pedir pela melhora da criança. Ainda segundo a prima da vítima, a família está devastada.

“Estamos arrasados e não é para menos, com essa situação. A família está triste e não se conforma de jeito nenhum que tenha acontecido isso, ainda mais perto de casa, uma criança”, conta Evelin Sampaio.