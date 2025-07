Investimentos superam R$ 33 milhões e beneficiam cerca de 100 mil pessoas no Sertão do Pajeú

Governo de Pernambuco inicia obra de saneamento rural em Serra Talhada (Reprodução)

Duas ordens de serviço assinadas pela governadora Raquel Lyra, nesta sexta-feira (25), em Serra Talhada, marcaram o início do enfrentamento à crise hídrica no Sertão do Pajeú. As ações contemplam a recuperação da barragem Jazigo e a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do distrito de Varzinha, totalizando mais de R$ 33 milhões em investimentos por meio do programa Águas de Pernambuco.

A barragem Jazigo, construída em 1983, será requalificada com recursos da ordem de R$ 18,5 milhões. A estrutura, que possui capacidade para armazenar até 15 milhões de metros cúbicos de água, está classificada em nível de alerta pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), exigindo intervenções urgentes. A obra deve beneficiar cerca de 92 mil pessoas, principalmente agricultores que dependem da irrigação.

Já o novo sistema de abastecimento da comunidade de Varzinha, e das localidades vizinhas como Sítio Barreiros, Roças Velhas e Sítio São José, contará com recursos de R$ 14,79 milhões. A iniciativa utilizará um poço profundo perfurado em 2013, no auge da crise hídrica nordestina, e atenderá mais de 8 mil moradores da zona rural.

No evento, estiveram presentes, autoridades locais, prefeitos da região, deputados estaduais, secretários do Governo de Pernambuco e o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Miguel Duque.