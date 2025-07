Governadora empossa secretários de Meio Ambiente e Infraestrutura

Governadora Raquel Lyra assina posse de Daniel Coelho, novo secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Foto: Sandy James/DP Photo)

Ex-secretário estadual de Turismo, Daniel Coelho retornou ao governo de Pernambuco na noite desta terça-feira (1), agora como secretário estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas). A posse aconteceu em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas. Na ocasião, também foi empossado o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

“Faço parte desse projeto (de governo) desde sempre, e agora a gente achou que era o momento de retornar 24 horas por dia ao governo, agora de forma mais firme. Nós vamos dar prioridade à sustentabilidade e proteção da fauna, com desenvolvimento econômico e social. Não existe proteção ambiental sem melhorar a vida das pessoas. Então, a Semas vai trabalhar de forma transversal com o governo, para atender essas demandas”, ressaltou o novo secretário.

Coelho anunciou ainda a criação de uma secretaria executiva exclusiva para tratar dos direitos dos animais. "A governadora já se comprometeu em dar todo o suporte para que a gente tenha as ações na ponta, melhorando a questão dos animais, fazendo política de castração, olhando pelos protetores, que sempre foram ignorados, e que cumprem um papel extremamente importante na ausência do estado”, afirmou o secretário. Atualmente, o governo tem a Secretaria Executiva para a Causa Animal, que foi criada no início deste ano e está sem titular.

Fernando de Noronha

Questionado quanto à eleição do administrador definitivo do arquipélago de Fernando de Noronha, o secretário apelou para que a decisão saia do âmbito da disputa político-partidária e que os deputados priorizem os interesses da população, e elogiou o trabalho do atual administrador, mas afirmou que o diálogo com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) está sendo conduzido pela gestora estadual.





COP30

Ao Diario, ele detalhou os planos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), e disse que vai seguir o planejamento da secretária anterior, Ana Luiza Ferreira, que agora fica responsável pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

“A secretaria já está trabalhando nisso, e nós vamos seguir a linha que estava sendo seguida por Ana Luiza. Vamos estar presentes com a delegação de Pernambuco trazendo as nossas pautas”, afirmou.

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura

Também durante a cerimônia, tomou posse o novo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho. Perguntado sobre o Aeroporto de Fernando de Noronha, onde a pista afundou recentemente e um avião atolou, André salientou que a parte danificada não passou por reforma. “Já está marcado para amanhã reuniões com os responsáveis pelo aeroporto. Tá tudo bem encaminhado para que a gente possa retomar as três estações de avião e retornar à normalidade”.

Em discurso, a governadora Raquel Lyra falou das metas de segurança, estrutura e preservação ambiental nos próximos meses de mandato, relembrou ainda votação de recursos em espera na Alepe, e destacou os novos dados do Caged, referentes à maio.

“Pernambuco gerou mais de 10 mil empregos de carteira assinada, um aumento de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Há meses, Pernambuco cresce mais do que a média do Brasil, estamos em segundo lugar no Nordeste em geração de oportunidades. O governo do estado está trabalhando para chegarmos ainda mais fortes nesses próximos 18 meses da nossa gestão. Temos consciência do tamanho da nossa responsabilidade, do tempo que temos para garantir essas obras acontecendo”, disse.

Legislativo

Sobre possíveis candidaturas de André e Daniel para o legislativo, o secretário de meio ambiente ressaltou que o assunto será tratado em 2026, ano eleitoral, e que está comprometido com o plano do governo atual.