Governo anuncia Complexo da Polícia Científica em Arcoverde

No Sertão, Governo de Pernambuco anuncia novo Complexo da Polícia Científica (Divulgação)

Como parte da reestruturação da segurança pública em Pernambuco, o Governo do Estado anunciou, neste sábado (19), a construção de mais um Complexo da Polícia Científica (CPC), desta vez em Arcoverde, no Sertão do Moxotó. O novo equipamento contará com um Instituto de Criminalística e um Instituto de Medicina Legal. Esta é a 5ª unidade anunciada apenas em julho; as demais serão implantadas nos municípios de Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Ouricuri e Petrolina. O edital de licitação da obra foi publicado na edição mais recente do Diário Oficial do Estado.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a construção do CPC de Arcoverde representa um passo importante para fortalecer o combate à criminalidade na região. “A entrega de mais um Complexo de Polícia Científica, desta vez em Arcoverde, representa um avanço histórico para a segurança pública do Sertão pernambucano. Com essa nova estrutura, a governadora Raquel Lyra garante mais um equipamento que trará agilidade nas perícias criminais, atendimento de qualidade à população e melhores condições de trabalho para os nossos profissionais”, afirmou. Ele também destacou o papel do programa Juntos pela Segurança no avanço das obras em diferentes regiões do estado.

A obra será erguida no bairro de São Cristóvão, em um terreno de 3,4 mil metros quadrados, com área construída de 740 m². O investimento previsto é de R$ 5,3 milhões, e o prazo de execução é de até oito meses a partir da emissão da ordem de serviço. A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) será responsável pela execução do projeto.

Segundo o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, o novo complexo irá descentralizar o atendimento e reforçar a estrutura da Polícia Científica fora da capital. “O equipamento garante que a população da região do Sertão do Moxotó tenha acesso a um serviço de grande relevância e, ao mesmo tempo, contribui para desafogar a estrutura da Região Metropolitana do Recife”, destacou.

O diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, afirmou que o projeto é estratégico para o atendimento à população e valorização dos profissionais da segurança. “Esse novo Complexo de Polícia Científica no Sertão é mais um equipamento importantíssimo na área de segurança pública para o município de Arcoverde e toda a região. A Cehab utilizará sua expertise para entregar esse equipamento o mais breve possível para a população”, garantiu.