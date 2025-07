Governo de Pernambuco cria comitê para coordenar preparação da Copa do Mundo Feminina 2027

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

O Governo de Pernambuco oficializou, em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, a criação do Grupo Executivo para planejamento e coordenação da Copa do Mundo Fifa Feminina 2027 (Gecopa Pernambuco 2027). A medida marca o início das ações formais para preparar o estado para receber partidas da maior competição do futebol feminino mundial, que acontecerá pela primeira vez no Brasil.

A Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, n Paulo Mota a Região Metropolitana do Recife, está entre os estádios confirmados para sediar jogos da Copa. Em maio deste ano, o local passou por uma inspeção da FIFA, que avaliou itens como acessibilidade, segurança, tecnologia e sustentabilidade.

Assinado pela governadora Raquel Lyra, o decreto justifica a criação do comitê como forma de garantir o planejamento, articulação, coordenação, monitoramento e avaliação das ações interinstitucionais necessárias para a realização do evento. Segundo o texto, a arena precisará passar por processos de modernização e adequação para atender aos padrões técnicos exigidos pela entidade máxima do futebol.

Atribuições do comitê

Coordenado pela Secretaria de Esportes, o Gecopa Pernambuco 2027 terá a responsabilidade de “propor diretrizes e estratégias para a realização do evento; coordenar planos de ação entre secretarias estaduais; supervisionar projetos de adequação da Arena de Pernambuco; manter diálogo com a FIFA, órgãos federais, municipais e entidades privadas; promover comunicação transparente com a imprensa e a população; apresentar relatórios periódicos à governadora do estado.

Fazem parte do grupo representantes de várias pastas do governo estadual, como Defesa Social, Mobilidade, Turismo, Saúde, Educação, Planejamento, Fazenda, Justiça e Direitos Humanos, Comunicação, Mulher, Ciência e Tecnologia, Criança e Juventude, além da própria administração da Arena de Pernambuco.

Copa Feminina 2027 no Brasil

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada entre os dias 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades brasileiras. Além do Recife, os jogos ocorrerão no Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova), Fortaleza (Castelão), São Paulo (Itaquera), Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Estádio Nacional) e Porto Alegre (Beira-Rio).