Hospitais e Secretaria de Saúde do Estado recebem 890 câmeras de videomonitoramento

Fachada Hospital da Restauração (Rafael Vieira)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) deu início à implantação de um sistema de videomonitoramento em hospitais da rede estadual, com a instalação de 890 câmeras. De acordo com a pasta, os equipamentos tiveram um custo de R$ 15 milhões e servirão para reforçar a segurança de pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e do patrimônio público.

As primeiras unidades a receberem o novo sistema são os hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas e Geral de Areias, no Recife, além do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

A sede da SES-PE, no bairro do Bongi, o anexo da antiga Faculdade Nova Roma e a unidade da Boa Vista (antiga Fusam) também estão na lista inicial de implantação.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o diretor de tecnologia da informação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Rodrigo Brennand, explicou que o sistema de vídeomonitoramento será usado para controle dos profissionais de saúde nos hospitais e que os pacientes não serão afetados com a medida.

“Nesse caso, foi uma questão de Facilidade da entrada e saída. A gente optou pelo reconhecimento facial em detrimento de outras tecnologias, por exemplo, a biometria digital. Porque a biometria digital causa muito problema por conta de imperfeições, afinal de contas, essas unidades hospitalares contam com milhares de profissionais de saúde. Então, o volume de entrada e saída é muito grande. Mas tirando essa parte, a questão do serviço de biomonitoramento é um serviço destinado exclusivamente para questões de segurança”, esclarece Rodrigo Brennand.

As câmeras de alta definição estão instaladas nas entradas e em pontos específicos das unidades, acompanhadas de catracas eletrônicas e cancelas para controle de acesso de veículos.

O diretor de tecnologia destaca que o sistema conta com tecnologias como reconhecimento facial, leitura automática de placas veiculares e câmeras de alta definição. Isso permitirá identificar com mais facilidade situações atípicas e uma ação mais rápida em casos de furtos, invasões ou desordem.

A pasta garante que o sistema seguirá as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que não haja registro de imagens sensíveis, como em setores de internação e exames. O objetivo, segundo a SES-PE, é preservar a privacidade dos pacientes e profissionais, ao mesmo tempo em que se assegura o controle de acesso e a pronta resposta a incidentes.

Durante o mês de agosto, os profissionais das unidades de saúde serão cadastrados no sistema, por meio de coleta prévia de dados como nome completo, CPF e cargo. Visitantes também deverão realizar cadastro, com direito a cartão de identificação para facilitar a entrada nas unidades.

“O sistema vai estar em locais estratégicos, respeitando exclusivamente a legislação de proteção de dados. Então ele não vai estar de maneira alguma em locais que infrinjam a privacidade do paciente ou de qualquer outro cidadão”, pontua Rodrigo Brennand.