Aposentado é morto ao tentar defender a filha de agiota no Recife

IML do Recife - Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um aposentado foi morto a tiros ao tentar defender a filha de um agiota na noite de segunda-feira (22), na Rua Itainópolis, no bairro de Capina do Barreto, Zona Norte do Recife. A vítima foi identificada como Severino Cosmo da Silva, de 65 anos.

De acordo com informações extraoficiais, a filha de Severino havia contraído uma dívida com o agiota, porém a quantia não foi divulgado. Na tarde da segunda, o suspeito teria ido até a residência da mulher para cobrar o valor, mas ela afirmou que não tinha condições de pagar.

Durante a noite, o agiota retornou ao local, desta vez armado, e exigiu o pagamento imediato, afirmando que só sairia com o dinheiro em mãos. Diante da situação, Severino interveio e pediu que o agressor fosse embora.

Uma discussão teve início e, ao tentar proteger a filha, o idoso foi baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.", destacou.