Número de tiroteios entre criminosos sobe 1.700% no Grande Recife, diz Fogo Cruzado

Helen foi atingida quando estava no colo da mãe, em frente à residência da família, em Água Fria, Zona Norte do Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que, no primeiro semestre de 2025, aconteceram 18 tiroteios no Grande Recife, envolvendo disputas criminosas.

Ainda segundo a entidade, houve um aumento de 1700%, em relação ao mesmo período de 2024.

Nos seis primeiros meses do ano passado, foi registrado um tiroteio envolvendo disputas criminosas.

O Instituto Fogo Cruzado é considerado o maior banco de dados abertos sobre a violência armada da América Latina.

Ainda de acordo com esse levantamento, o número do primeiro semestre deste ano é recorde na série histórica, desde 2019.

Além da alta de tiroteios por disputas criminosas, o número de vítimas desses conflitos também cresceu.

Entre 1° de janeiro e 30 de junho deste ano, 16 pessoas morreram e 11 ficaram feridas.

Em 2024, não houve registros de vítimas. Confira os dados dos últimos seis anos:



Veja os dados

Primeiro semestre 2019: sem tiroteios em disputas entre grupos armados

Primeiro semestre 2020: 4 tiroteios e 2 mortos em disputas entre grupos armados

Primeiro semestre 2021: 2 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido em disputas entre grupos armados

Primeiro semestre 2022: sem tiroteios em disputas entre grupos armados

Primeiro semestre 2023: 3 tiroteios, 1 morto e 5 feridos em disputas entre grupos armados

Primeiro semestre 2024: 1 tiroteio sem vítimas em disputas entre grupos armados

Primeiro semestre 2025: 18 tiroteios, 16 mortos e 11 feridos em disputas entre grupos armados

Mapeamento

Ainda segundo o Instituto Fogo Cruzado, dos 18 tiroteios de disputas ocorridos nestes primeiros seis meses, seis foram na capital pernambucana.

Na Região Metropolitana do Recife, aconteceram tiroteios também em Olinda (4), Paulista (4), Cabo de Santo Agostinho (2), Goiana (1) e Moreno (1).

Bala perdida

A quantidade de vítimas de bala perdida também foi outro ponto crescente no primeiro semestre de 2025, e registrou o maior número desde 2019, com 39 vítimas de bala perdida no Grande Recife.

Confira os números

Primeiro semestre 2019: 13 vítimas de balas perdidas — 10 mortas e 3 feridas

Primeiro semestre 2020: 26 vítimas de balas perdidas — 24 mortas e 2 feridas

Primeiro semestre 2021: 17 vítimas de balas perdidas — 16 mortas e 1 ferida

Primeiro semestre 2022: 32 vítimas de balas perdidas — 29 mortas e 3 feridas

Primeiro semestre 2023: 26 vítimas de balas perdidas — 24 mortas e 2 feridas

Primeiro semestre 2024: 38 vítimas de balas perdidas — 32 mortas e 6 feridas

Primeiro semestre 2025: 39 vítimas de balas perdidas — 35 mortas e 4 feridas

Crianças

Outro dado que chamou a atenção na pasta do Fogo Cruzado foi o de crianças atingidas por balas perdidas. Com 10 crianças baleadas, 2025 registrou o dobro dos casos de 2024 neste mesmo período do ano, e também o maior número desde 2019.

Veja o levantamento

Primeiro semestre 2019: 6 crianças baleadas — 0 mortas e 6 feridas

Primeiro semestre 2020: 4 crianças baleadas — 1 morta e 3 feridas

Primeiro semestre 2021: 4 crianças baleadas — 0 mortas e 4 feridas

Primeiro semestre 2022: 6 crianças baleadas — 2 mortas e 4 feridas

Primeiro semestre 2023: 3 crianças baleadas — 1 morta e 2 feridas

Primeiro semestre 2024: 5 crianças baleadas — 2 mortas e 3 feridas

Primeiro semestre 2025: 10 crianças baleadas — 2 mortas e 8 feridas

Caso Helen

No dia 12 de abril, a menina Helen Santos de Souza estava prestes a completar 4 anos quando, durante um tiroteio entre traficantes, foi atingida por um tiro, no colo da mãe, na Rua Córrego do Deodato, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. A tragédia envolvendo a morte de Helen teve grande repercussão.

A garota foi levada em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração (HR), onde passou por cirurgia, mas faleceu um dia após. Os dois acusados, identificados como Carlos Adriano de Sá Barros, conhecido como “Nego Dal”, de 43 anos, e Cesar da Silva Aurem, de 30, viraram réus por homicídio qualificado e estão em prisão preventiva