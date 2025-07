Influenciadora alega ter deslocado clavícula em tobogã de parque aquático em Olinda

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a influenciadora Poliana Sabrina, de 27 anos, afirma que precisou passar por cirurgia após o acidente, que aconteceu no dia 14 de julho. Ela ainda denúncia negligência do parque aquático Coqueiral Park.

No vídeo, a influenciadora mostra como ficou a situação do ombro após o acidente, além das imagens do raio X. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A influenciadora Poliana Sabrina, de 27 anos, alega em vídeo divulgado em suas redes sociais, nesta quarta-feira (23), que deslocou a clavícula após descer de um dos tobogãs do parque aquático Coqueiral Park, no bairro de Ouro Preto, em Olinda.

De acordo com a influenciadora, no final da descida do tobogã, ela foi jogada para a lateral do brinquedo, antes de cair na piscina. O impacto fez com que ela rompesse o ligamento do ombro e deslocasse a clavícula. O acidente teria acontecido no dia 14 de julho.

Durante o vídeo, a influenciadora ainda denúncia a negligência do parque aquático, desde a falta de funcionários para orientar a forma correta de descer no brinquedo, até a ausência de primeiros socorros.

“No parque todo mundo desce de qualquer jeito, pois não tem nenhum profissional lá em cima do brinquedo para orientar a forma correta de descer. Eu mesmo não recebi nenhuma orientação,” relata Poliana.

“Na hora que eu sofri o acidente, procurei socorro, mas não tinha primeiro socorros no parque, não tinha bombeiros, nem ninguém para socorrer", contou a influenciadora no vídeo.

Inicialmente, Poliana pensava que havia apenas deslocado o ombro. Mas, ao chegar no hospital particular Nossa Senhora Aparecida, em Paulista, no Grande Recife, a equipe médica informou que ela precisaria passar por uma cirurgia.

Ainda durante o vídeo, a influenciadora mostra como ficou a situação do ombro após o acidente, além das imagens no raio X.

“Eu estou com uma cicatriz de oito a dez centímetros e sinto muita dor. Estou sob o uso de remédios para poder controlar a dor, para poder ficar bem, e são remédios fortes”, relata a influenciadora.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso no dia 18 de julho, por meio da Delegacia de Boa Viagem, como uma ocorrência de lesão corporal.

Ainda na nota, a corporação informou que "a vítima ainda afirma ausência de socorristas e bombeiros civis, e que após o ocorrido procurou a administração do local, mas não obteve suporte".

A reportagem do Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com o Coqueiral Park, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

Outros casos

Parque Acquaventura, na Praia dos Carneiros

Uma mulher identificada Jaqueline Nascimento relatou, por meio das redes sociais, ter vivido momentos de desespero ao visitar um parque aquático, no Litoral Sul de Pernambuco, no feriado de 1º de maio.

Em uma série de vídeos, ela relatou que teve a boca cortada e o rosto machucado após ser arremessada enquanto estava na montanha-russa do parque Acquaventura, na Praia dos Carneiros.

Ela foi acompanhada do sobrinho ao parque, inaugurado em 25 de abril deste ano. A principal atração do parque era a montanha-russa aquática, anunciada como a primeira do tipo em Pernambuco.



Como o sobrinho não tinha idade suficiente para a atração e a boia exigia duas pessoas, a mulher foi acompanhada de um homem que também estava só. “Na primeira volta do brinquedo, estava tudo ok, emocionante. Na segunda volta, foi desesperador, porque era para a gente descer e cair no tobogã, e simplesmente a gente foi projetado para cima”, conta.

Segundo Jaqueline, o rapaz que a acompanhava não sofreu escoriações. “O impacto foi todo em mim. Eu estava histérica. Eu dizia: ‘Estou machucada’”.



Após sair da montanha-russa, ela foi abordada por dois salva-vidas. A mulher disse na época que foi encaminhada a uma unidade de saúde pelo parque, que também a buscou e ofereceu um almoço de graça.



Além do caso já registrado por Jaqueline Nascimento, outras sete pessoas relataram problemas no parque aquático.

Ao Diario, a empresária Darling Nunes, de 37 anos, relatou que ela e seu esposo, Carlos Ulysses de Souza, de 40 anos, também sofreram machucados no local. De acordo com ela, o acidente ocorreu no dia 2 de maio, no tobogã Canoa do Muxima, no qual outras pessoas também relataram diferentes escoriações.

Na época, dois brinquedos do parque Acquaventura Carneiros foram interditados pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon): a montanha-russa aquática, onde Jaqueline Nascimento foi arremessada contra a grade de proteção e feriu o rosto, e a canoa do muxima, na qual dois casais tiveram fraturas ósseas.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu na época uma investigação e solicitou vistorias do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), com acompanhamento de equipes da prefeitura da cidade.