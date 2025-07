Anvisa determina suspensão de suplemento de vitamina D e ômega 3

Medida foi adotada após o próprio fabricante identificar um erro na declaração do prazo de validade dos produtos e comunicar à Anvisa o recolhimento voluntário dos suplementos

(Divulgação)

A Anvisa suspendeu, nesta quarta-feira (23/7), oito lotes do suplemento alimentar em cápsulas D-Ômega (Ômega 3 + vitamina D) DVN Pharma, da empresa Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais Ltda.

A medida foi adotada após o próprio fabricante identificar um erro na declaração do prazo de validade dos produtos e comunicar à Anvisa o recolhimento voluntário dos suplementos.

1 / 2 2 / 2 < >

A Resolução-RE 2.736, de 22 de julho de 2025, determinou a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso dos seguintes lotes, que serão recolhidos: 706200124, 706200225, 706200325, 706200425, 706200525, 706800125, 706800225 e 706800325.

Veja também: Anvisa proíbe comercialização de medicamentos e complemento alimentar

De acordo com o art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 727/2022, no rótulo dos alimentos não pode haver informações incorretas em relação à validade do produto.