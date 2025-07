Linha Centro do Metrô funcionará no domingo por causa de Santa Cruz x Treze-PB

Linha Centro do Metrô vai funcionar no domingo por causa de jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife anunciou que a Linha Centro do Metrô funcionará em horário especial no próximo domingo (27), das 5h às 23h, para atender ao público que vai acompanhar a partida entre Santa Cruz e Treze-PB, válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 16h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Já a Linha Sul do metrô permanecerá fechada durante todo o dia.

A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento dos torcedores até a Arena, uma vez que a estação Cosme e Damião, na Linha Centro, oferece acesso direto ao estádio por meio de um corredor exclusivo de ônibus.

Situação das equipes

A partida tem peso decisivo para o Santa Cruz, que perdeu a liderança do grupo na última rodada e agora ocupa a terceira colocação, com 24 pontos. A equipe pernambucana ainda sonha com a possibilidade de terminar a fase classificatória entre os primeiros colocados, o que lhe garantiria a vantagem de decidir o confronto do mata-mata em casa.

Já o Treze da Paraíba chega ao confronto sem chances de classificação. Com apenas 13 pontos, o clube ocupa a penúltima posição do grupo e vive um dos momentos mais difíceis de sua história recente.