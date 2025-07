De crédito para empresários a mais fruta na merenda: Governo de Pernambuco avalia medidas contra impacto do tarifaço

Gestão Raquel Lyra estuda uma série de medidas para enfrentar os prejuízos causados pelo tarifaço (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

O Governo de Pernambuco estuda uma série de medidas para enfrentar os prejuízos causados pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros.

O Diario de Pernambuco apurou que, internamente, a gestão Raquel Lyra (PSD) avalia lançar uma linha de crédito voltada aos empresários impactados pelas perdas de exportação.

Outra medida sob análise é o próprio Estado comprar parte da produção de frutas do Sertão, um dos setores mais afetados, e incorporá-las nas merendas escolares.

Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), cerca de 2,5 mil contêineres, com 36,8 mil toneladas de manga, estão parados no Sertão do São Francisco. Só essa produção equivale a US$ 48 milhões – ou R$ 256,19 milhões, na cotação atual.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Outro setor que deve sofrer o impacto do tarifaço é o da cana-de-açúcar. Um dos auxílios avaliados pelo governo é determinar que os veículos da frota estadual sejam abastecidos apenas com etanol.

Reunião

A expectativa pelo anúncio do “pacote de socorro” aumentou após a reunião da governadora com representantes da indústria e do agronegócio, no Palácio do Campo das Princesas, na quarta-feira (23). Na ocasião, foram discutidas alternativas para a crise em potencial.

Após o encontro, Raquel afirmou que a prioridade de Pernambuco é a preservação dos empregos e da atividade econômica exportadora. “Estamos em conversas constantes com setores impactados e com representantes do Governo Federal para poder garantir as exportações através de uma política de negociação internacional”, declarou.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, que esteve presente na reunião, a expectativa é que a governadora leve as demandas para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também da Agricultura e Pecuária.

“A gente pode suprimir nossas receitas em cerca de 220 milhões de dólares, o que dá quase R$ 1 bilhão, referente à exportação de cerca de 220 mil toneladas. É um impacto significativo”, afirmou.

Cunha relatou, ainda, que senadores integrantes da Comissão de Relações Exteriores farão uma missão, na última semana de julho, a Washington, a capital dos Estados Unidos, em busca de acordos. A ideia é que mais representantes do setores produtivos integrem a missão.