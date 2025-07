Carro de R$ 450 mil do influenciador Galeroso colide com poste em Olinda

O veículo, uma M2 da BMW, ficou com a parte da frente destruída após bater em um poste no bairro de Rio Doce

Veículo ficou parcialmente destruído (Foto: Reprodução/Instagram)

O vídeo de um acidente envolvendo um carro de luxo avaliado em R$ 450 mil chamou a atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (23). O caso aconteceu na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Rio Doce, em Olinda, por volta das 13h, com uma M2 da BMW, pertencente ao influenciador Artur Buarque, conhecido nas redes sociais como Galeroso.

Nas imagens compartilhadas pelo influenciador, que soma 1,3 milhão de seguidores no Instagram, é possível ver quando o veículo perde o controle após uma ultrapassagem, gira na pista e destrói um poste. Uma mulher que passava na calçada do outro lado da rua se assustou com o barulho.

De acordo com o proprietário, o impacto prejudicou o abastecimento de energia no bairro.

Artur Buarque explicou que não estava dentro do veículo quando o acidente aconteceu e que o carro era conduzido por um de seus funcionários, que estava com um colega. Ninguém ficou gravemente ferido.

O influencer disse que a motivação do sinistro foi o fato da via estar molhada, uma vez que estava chovendo no momento da colisão. "A vontade de chorar é inevitável", afirmou.

Em um dos vídeos ele mostrou a mão do funcionário machucada e sangrando. “Pelo menos os caras estão bem, não ‘matou’ ninguém, só derrubou um poste, muita gente sem energia”, pontuou.

“Não fui eu que bati o carro, eu estava de posse de um dos meus amigos/funcionário e inevitavelmente deslizou uma poça de água e o carro rodou provavelmente por ser tração traseira. Ninguém se machucou é o que mais importa no momento!”, disse o influenciador em um comunicado no Instagram.