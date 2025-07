Veículo vindo do interior do estado pegou na noite desta terça-feira (22); até o momento não se sabe o que casou o incêndio

Ambulância pega fogo em viaduto na BR-232, no Recife (Reprodução/redes sociais)

Uma ambulância vinda do interior de Pernambuco pegou fogo, na noite desta terça-feira (22), em cima do viaduto da Kibon, na BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma equipe de combate a incêndio foi acionada para conter as chamas. Não houve feridos.

Até o momento não se sabe o que poderia ter provocado a combustão no veículo.