Colisão entre moto e carro deixou jovem de 20 anos morta; mãe da vítima foi socorrida com ferimentos, em Petrolina, no Sertão

Filha morre e mãe fica ferida em acidente entre moto e carro (Reprodução)

Um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (20) resultou na morte de uma jovem de 20 anos e deixou sua mãe ferida, no quilômetro 87,7 da BR-407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio.

De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta era conduzida por Rayssa Gabriela Rodrigues do Bonfim, que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na rodovia. A mãe dela, de 52 anos, que estava na garupa, ficou ferida e foi socorrida para o Hospital de Traumas de Petrolina.

O motorista do carro envolvido no acidente saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado não indicou consumo de álcool. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML), que recolheu o corpo da jovem para exames em Petrolina.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o caso por meio da 213ª Delegacia de Petrolina. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.", pontuou.