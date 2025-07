Ex-secretário de Lagoa Grande é preso por acidente que matou três pessoas

O caso aconteceu no dia 4 de abril de 2024 (Foto: PRF/Reprodução)

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, na terça-feira (22), o ex-secretário de saúde de Lagoa dos Gatos, Paulo Ricardo Soares Torres, de 34 anos, suspeito de causar um acidente de trânsito que matou três pessoas da mesma família. A prisão ocorreu em Campina Grande e o mandado foi expedido pela Vara Única de Agrestina.

Paulo Ricardo foi detido de forma preventiva enquanto deixava uma academia. Ele foi levado para uma delegacia da cidade e posteriormente levado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça pernambucana.

O acidente aconteceu em abril de 2024 na BR-104, em Agrestina, e matou um casal e o filho de 4 anos, no dia 4 de abril. O inquérito sobre o caso foi concluído e entregue ?à Justiça no mesmo mês do caso.

A polícia apontou que Paulo Ricardo, que estava no volante, invadiu a contramão da rodovia e colidiu com uma motocicleta onde estavam as três vítimas, identificadas como Manoel Lucas de Lima, Iara Rayres da Silva e Lorenzo Emanuel da Silva Lima, de 4 anos. Com o impacto, as três pessoas que estavam na moto morreram.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sinistro ocorreu por volta das 20h30, perto da Fazenda Primavera, no Sítio Maria Preta, na zona rural do município. Também foi apurado que o casal que estava na moto usava capacete, mas a criança não.

O ex-secretário fugiu logo após o acidente e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.