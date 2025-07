Mulher morre atropelada por moto ao  atravessar BR-101, no Recife

Moto atropelou mulher na BR-101 (Divulgação)

Uma mulher morreu após ser atropelada por uma motocicleta em um trecho da BR-101, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife. A vítima estava atravessando a rodovia no momento do acidente.

O sinistro aconteceu por volta das 5h30 desta quarta (23), no quilômetro 65 da BR-101.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher, que não teve a identidade divulgada, faleceu no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.

A passageira da motocicleta não se feriu no acidente.

Além da PRF e do SAMU, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A Polícia Civil de Pernambuco irá investigar o caso.