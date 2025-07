Vítima de acidente em Paudalho é resgatada de helicóptero pela PRF e SAMU (Reprodução)

Um homem que sofreu um acidente de moto na BR-408, no município de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, precisou ser resgatado por uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (22), por volta das 16h38.

De acordo com a PRF, a equipe aeromédica foi acionada pela central de regulação para prestar socorro à vítima, que havia se envolvido em um sinistro de motocicleta.

Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi conduzida de helicóptero até o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde foi entregue à equipe médica de plantão. As causas do acidente não foram divulgadas.