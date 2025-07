Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (1º), na Zona Norte do Recife, e causou lentidão no trânsito da região

Motociclista fica ferido após colisão com carro na Avenida Cruz Cabugá (Foto: Cadu Silva/DP)

Um motociclista de 30 anos ficou ferido após colidir com um carro no cruzamento entre a Rua Araripina e a Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, na Zona Norte do Recife. O sinistro aconteceu na tarde desta terça-feira (1º). Segundo testemunhas, o motorista do veículo seguia no sentido Centro e não sinalizou com a seta antes de entrar na via transversal, o que teria provocado a colisão.

O condutor da motocicleta, que tentava acessar a Avenida Cruz Cabugá, acabou atingido pelo carro. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram acionadas e informaram que o motociclista estava consciente e em bom estado geral. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Olinda.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montaram um cerco na área para organizar o fluxo de veículos, que ficou lento por causa do acidente. A presença dos fiscais garantiu o ordenamento do tráfego até a retirada dos veículos envolvidos.

O motorista do carro permaneceu no local e se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos.