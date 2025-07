Mulher morre em colisão entre moto e caminhonete em Brejo da Madre de Deus

Vítima fatal estava acompanhada de homem que ficou ferido no acidente

Samu foi acionado para atender as vítimas (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 40 anos morreu após sua motocicleta colidir com uma caminhonete em trecho da rodovia PE-145, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste do Estado, na madrugada deste domingo (20).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. As diligências seguem até o esclarecimento do fato.

A vítima estava acompanhada de um homem, que ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital da Restauração, no Recife.