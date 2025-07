Duas crianças e outras três pessoas da mesma família morrem em acidente do Sertão

A colisão frontal envolveu um caminhão baú e um carro de passeio; O condutor do caminhão fugiu do local

Um acidente de trânsito deixa duas crianças e três adultos, todos da mesma família, mortos na manhã de domingo (20), na rodovia PE-635, a cerca de 6 km do centro de Dormentes, no Sertão de Pernambuco. A colisão frontal envolveu um caminhão baú e um carro de passeio.

Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, as vítimas fatais foram identificadas como: Francisco Eudo Albuquerque Coelho, 31 anos, a esposa Jessica Rodrigues Coelho, 28 anos, e a filha - que não teve a identidade revelada, e morreu após dá entrada no Hospital de Trauma de Petrolina; Maria do Socorro Albuquerque, 43 anos, e a Maria Vitória.

De acordo com informações extraoficiais, uma terceira criança que também estava no local, foi socorrida em estado grave e levada a uma unidade hospitalar da região.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

O motorista do caminhão, que pertence a uma empresa local, fugiu do local do acidente.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou por meio de nota que instaurou um inquérito para investigar as causas da colisão e apurar possíveis responsabilidades.