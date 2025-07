Maestro Lessa, ícone do frevo, morre aos 89 anos

O Maestro Lessa atuou como músico por 67 anos e como regente por 33 (Foto: Reprodução/Instagram @tcmtamaluco)

Morreu, aos 89 anos, o Maestro Lessa, uma figura icônica do carnaval pernambucano. A morte de José Bezerra da Silva foi confirmada na manhã desta terça (22). De acordo com Ivone Barros, filha do músico, ele teve um mal súbito e foi levado à UPA, onde já chegou sem vida e não respondeu às tentativas de reanimação. A família ainda não recebeu o laudo final confirmando qual teria sido a causa por trás da morte.

A família também adiantou que deve sepultá-lo nesta quarta-feira (23) pela manhã. O local e horário exatos devem ser divulgados ainda nesta terça (22) à tarde.

O Maestro Lessa nasceu em Nazaré da Mata, onde começou a tocar trombone como aprendiz da Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena aos 16 anos. Veio para o Recife para tocar no Clube das Pás e comandava a própria orquestra há mais 30 de anos.

O Maestro tocava em agremiações como a Troça Carnavalesca Mista Tá Maluco, o Clube Vassourinhas, os Amantes de Glória, Camisa Velha e MéxicoPeru, nos quais se manteve em atividade ainda no carnaval deste ano. Sua trajetória ainda conta com anos à frente de outros blocos tradicionais do carnaval pernambucano, como a Pitombeira dos Quatro Cantos, Cariri Olindense e Elefante de Olinda.

Com o Vassourinhas de Olinda chegou a viajar para países como a Bélgica, França e Portugal, levado por Magdalena Arraes (esposa do ex-governador Miguel Arraes), além de ter circulado por todo o Brasil com sua orquestra. O Maestro se destacava pelo repertório vasto, que incluía composições de autores consagrados do frevo, como Edson Rodrigues, Levino Ferreira, Maestro Nunes e Maestro Duda.

Nas redes sociais, a Troça Tá Maluco lamentou o falecimento de Lessa. Confira na íntegra:

“É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Maestro Lessa. Desde 1992, Lessa foi o coração da nossa troça, comandando com alma e alegria o dia mais azul do ano. Figura marcante, tradicional e insubstituível, é impossível contar a história do Tá Maluco sem mencionar o maestro.

Hoje, ele se junta à tantos outros que, lá de cima, continuam nos acompanhando em cada saída, em cada frevo, em cada saudade. Vai em paz, Maestro. O dia ficará menos azul, mas sua presença nos acompanhará à cada acorde, de 92 até a eternidade”, compartilhou.

Homem da Meia-noite

Em seu perfil oficial, o Homem da Meia-Noite, maior bloco de Olinda, divulgou uma nota de pesar e de homenagem a Lessa.

“É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento do gigante Maestro Lessa. O Maestro Lessa nos deixou, mas sua música continuará ecoando pelas ladeiras de Olinda, como um frevo eterno que embala nossas memórias. O Maestro Lessa foi mais que um músico, foi guardião da nossa cultura, um grande amigo das agremiações e inspiração para diversas gerações.

O Homem da Meia-Noite rende homenagens a esse grande mestre, agradecendo por cada nota, cada frevo executado e cada gesto de amor à nossa cultura. Obrigado, Maestro Lessa”, postou.

Olinda

A gestão municipal de Olinda também lamentou a morte de Lessa.

“A Prefeitura de Olinda lamenta profundamente o falecimento do Maestro Lessa, ocorrido nesta terça-feira (22), aos 86 anos. José Bezerra da Silva, conhecido artisticamente como Maestro Lessa, foi um dos grandes nomes da música carnavalesca de Pernambuco.

Com uma trajetória iniciada na década de 1960, o maestro dedicou mais de 60 anos à música e atuava como regente há 33. À frente de orquestras emblemáticas, conduziu blocos que marcaram o Carnaval de Olinda, como a Pintombeira dos Quatro Cantos, a Troça Tá Maluco e o Clube Vassourinhas.

Neste momento de tristeza, a Prefeitura se solidariza com familiares, amigos, músicos e admiradores. Olinda se despede de um ícone da sua cultura, mas o legado do Maestro Lessa seguirá vivo no ritmo do frevo e na memória afetiva da nossa cidade”, divulgou.