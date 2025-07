Homem é preso suspeito de roubar dois carros em dois dias no Grande Recife

Suspeito de roubar carros foi detido por por policiais civis da 3ª Delegacia Seccional de Boa Viagem (Foto: Polícia Civil de Pernambuco)

Um homem foi preso em flagrante em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na sexta-feira (18) suspeito de roubar à mão armada um veículo Jeep Renegade no dia anterior. O crime aconteceu na Rua Padre Giordano, bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

De acordo com as investigações, na ação criminosa os suspeitos utilizaram um Jeep Compass que também havia sido roubado no dia anterior (16), na Rua Zequinha Barreto, em Piedade.

Ambos os veículos foram localizados e recuperados pela Polícia Civil. O Jeep Renegade estava com a placa adulterada. Os automóveis seriam desviados para receptadores, principalmente na cidade de Carpina, conforme admitido pelo próprio preso durante o interrogatório.

O preso e seus comparsas são investigados por uma série de roubos de veículos nos bairros de Boa Viagem, Piedade e Candeias. Já existem inquéritos em curso apurando crimes semelhantes envolvendo também outros modelos de veículos. O grupo atuava de forma organizada, com crimes praticados sob encomenda para abastecer o mercado ilegal de receptação.

O suspeito foi detido por policiais civis da 3ª Delegacia Seccional de Boa Viagem (3ª DESEC/DIM).

Somente nos últimos meses, mais de 10 veículos subtraídos em situações semelhantes foram localizados e devolvidos aos seus proprietários após ação direta da equipe da 3ª DESEC.

Roubo e furto de carros em Pernambuco

Somente entre janeiro e junho de 2025, o estado registrou 5.996 roubos de veículos e 3.580 casos de furto, totalizando impressionantes 9.576 crimes contra veículos em apenas seis meses. Os dados são da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

O roubo, caracterizado pela subtração do bem mediante ameaça ou violência, foi mais frequente que o furto em todas as regiões. O interior do estado lidera em número absoluto de ocorrências, com 2.105 registros, seguido da Região Metropolitana do Recife, com 2.029, e da capital, com 1.862. Abril foi o mês com o menor número de roubos (974), enquanto janeiro teve o maior pico (1.113 ocorrências).

No caso dos roubos, observa-se uma queda de 186 casos entre janeiro (1.113) e junho (927). Já os furtos tiveram uma leve alta no mesmo período, passando de 615 ocorrências em janeiro para 616 em junho.