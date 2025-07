Incêndio atinge materiais recicláveis no Centro do Recife

As chamas tiveram início na tarde deste domingo (20) no bairro da Boa Vista

Incêndio na Boa Vista foi controlado pelos bombeiros (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Um incêndio atingiu um materiais recicláveis na tarde deste domingo (20), na Rua Velha, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. Imagens do ocorrido ganharam repercussão na internet devido à fumaça preta e densa que tomou conta da localidade.

O fogo teria iniciado por volta das 14h e o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou quatro viaturas para combater o incêndio. De acordo com a corporação, não houve vítimas e as chamas foram cessadas pouco tempo depois.



De acordo com um morador da localidade, Iudebrando Antônio Lucena, de 65 anos, o incêndio foi acidental e começou quando ele foi colocar comidas para cachorros que ele cuida. Ele cozinha em um fogão a lenha, que deu origem às chamas que se espalharam.

"Aqui tinha muito papel e muito papelão, mas eu não vi.[O fogo começou] acidentalmente. Caiu a faísca e eu não vi. Então, tem até cliente que mora aí no prédio [ao lado] e foi testemunha de que foi uma coisa de acidente. O fogo queimou o meu carro todinho, de lado, e me pegou na situação que eu não tenho dinheiro para fazer o serviço [de recuperação]", relata Iudebrando.

Casos recentes

Este é o quarto incêndio registrado em oito dias no Grande Recife. No dia 13 de julho, boxes do Camelódromo do bairro de São José, localizado na Avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife, foram atingidos por fogo. Imagens do fogo foram compartilhadas nas redes sociais e ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros.

No dia anterior, fios instalados em postes pegaram fogo nas Avenidas Boa Viagem e Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A Neoenergia explicou que este tipo de ocorrência é comum em caixas repetidoras dos serviços de internet, em razão de curto-circuito.

Ainda no dia 12, chamas consumiram o interior do VerdFrut Hortimercado, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O fogo chamou a atenção de quem passava pelo local.