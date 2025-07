Vídeo revela detalhes do projeto do shopping no Clube Português; veja

Diario de Pernambuco teve acesso, com exclusividade, ao vídeo que detalha o projeto do shopping no Clube Português, que será discutido pelos sócios no dia 30 de julho

Projeto utiliza toda a capacidade de construção da área do clube (Cortesia )

O Diario de Pernambuco teve acesso, com exclusividade, ao vídeo que revela detalhes do projeto do shopping no Clube Português, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Um edital interno expedido pela presidência da agremiação já convocou os associados proprietários para uma assembleia às 19 horas do dia 30 julho, com o objetivo de discutir a proposta.

Fontes ouvidas pela reportagem relataram que o projeto utilizaria toda a capacidade de construção dos 26 mil metros quadrados da área do clube. Com térreo e três pavimentos, o novo centro de compras deve ter o dobro de lojas do Shopping Plaza, no bairro de Casa Forte, que reúne cerca de 160 empreendimentos.

Nas imagens, é possível observar a presença de um edifício empresarial e de três torres residenciais integradas ao shopping, em formato de “U”. Cada uma delas deve ter entre 60 e 70 metros de altura.

O vídeo também confirma a proposta de transferir o clube para a cobertura do shopping, adiantada pelo Diario no início da semana passada. Nela, funcionaria uma área de banho, integrando uma piscina circular a uma piscina de perfil esportivo.

A nova estrutura incluiria ainda três quadras e um campo de futebol, além de algumas áreas de convivência dispostas em torno das piscinas. Fundado em 1934, o Clube Português foi transformado pela Câmara Municipal em transformado em Patrimônio Imaterial do Recife em novembro de 2024.

Com forte ligação com a comunidade portuguesa local, a instituição é uma das mais tradicionais agremiações sociais, esportivas e culturais da cidade, desempenhando importante atuação no esporte local, com destaque no handebol, no hóquei e na natação.

Previsto para ter 130 mil m² de área construída, o projeto imobiliário em discussão representaria a reformulação quase total da atual estrutura da agremiação.

Por meio de nota, o Clube Português informou que o projeto ainda não possui estudo de impacto ambiental, mas que a instituição realizou um estudo de impacto de trânsito. O trabalho foi feito a pedido da Prefeitura do Recife, que já teve acesso ao projeto.